НБУ выводит 25-копеечные монеты из обращения, фото — Нацбанк

https://racurs.ua/n143303-nbu-vyvodit-25-kopeechnye-monety-iz-obrascheniya.html

Ракурс

Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года.

Они перестанут быть средством платежа и начнут изыматься с 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Регулятор заявил, что будет активней выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 грн и одногривневые монеты образца 1996 года. Эти купюры НБУ планирует заменять соответствующими монетами образца 2018 года.

Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять 25-копеечные монеты и старые банкноты на новые в течение трех лет. В банках их можно будет обменять до 30 сентября 2021 года, а в Нацбанке и нескольких уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Аваль», ПУМБ) до 30 сентября 2023 года.

В НБУ заявили, что с 1 октября начнут больше чеканить новые монеты вместо банкнот номиналом 1 и 2 грн, а также одногривневых монет золотистого цвета (старого образца).

Старые монеты и банкноты больше не будут возвращаться в оборот, а начнут изыматься.

В НБУ отметили, что банкноты номиналом 1 и 2 грн образцов 2003—2007 годов и монеты номиналом 1 гривна, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. В обращении их постепенно будет ставать меньше, вместо них средствами платежей станут серебристые монеты 2018 года выпуска.

«Ракурс» в июне сообщал, что Нацбанк ввел в обращение десятигривневую монету: она постепенно заменит соответствующие банкноты.