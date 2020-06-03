Новая десятигривенная монета. Фото: Общественное

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Монеты номиналом 10 грн появились в обращении с сегодняшнего дня.

Новые монеты постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 грн. НБУ ввел в оборот свыше 5 млн новых монет, их уже распределили между подразделениями Нацбанка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Хмельницком. С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новая обиходная монета отличается от новых монет номиналом 1, 2 и 5 грн увеличенными габаритами. Также она имеет специальное крупное рифление, что позволит легко ее отличить от обиходных монет других номиналов.

Директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко пояснил, что украинцам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на эти монеты — они смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 грн по-прежнему останутся платежным средством, но впоследствии будут заменены новыми монетами.

Напомним, НБУ с 16 января ввел в обращение памятную монету, посвященную 100-й годовщине основания Харьковского исторического музея им. М. Ф. Сумцова. Монета была выпущена в рамках серии «Духовные сокровища Украины».