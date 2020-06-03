Нова десятигривнева монета. Фото: Громадське

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Монети номіналом 10 грн з’явилися в обігу з сьогоднішнього дня.

Нові монети поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 грн. НБУ ввів в обіг понад 5 млн нових монет, їх вже розподілили між підрозділами Нацбанку в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому. Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Нова обігова монета відрізняється від нових монет номіналом 1, 2 та 5 грн збільшеними габаритами. Також вона має спеціальне рифлення, що дозволить легко її відрізнити від обігових монет інших номіналів.

Директор департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко пояснив, що українцям не потрібно спеціально обмінювати 10-гривневі банкноти на ці монети — вони зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами. Банкноти номіналом 10 грн, як і раніше, залишаться платіжним засобом, але згодом будуть замінені новими монетами.

Нагадаємо, НБУ з 16 січня ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену 100-й річниці заснування Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова. Монета була випущена у рамках серії «Духовні скарби України».