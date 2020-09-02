НБУ виводить 25-копійчані монети з обігу, фото — Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n143303-nbu-vyvodyt-25-kopiychani-monety-z-obigu.html

Ракурс

Нацбанк виводить з обігу монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року.

Вони перестануть бути засобом платежу і вилучатимуться з 1 жовтня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Регулятор заявив, що буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 грн і одногривневі монети зразка 1996 року. Ці купюри НБУ планує замінювати відповідні монети зразка 2018 року.

Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти 25-копійчані монети та старі банкноти на нові упродовж трьох років.

В банках їх можна буде обміняти до 30 вересня 2021 року, у Нацбанку та кількох уповноважених банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Аваль», ПУМБ) до 30 вересня 2023 року.

В НБУ заявили, що з 1 жовтня розпочнуть більше карбувати монети замість банкнот номіналом 1 і 2 грн, а також одногривневих монет золотистого кольору (старого зразку).

Старі монети та банкноти не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться.

В НБУ зауважили, що банкноти номіналом 1 і 2 грн зразків 2003—2007 років та монети номіналом 1 гривня, які виготовлені до 2018 року, наразі залишаться дійсним платіжним засобом. В обігу їх поступово ставатиме менше, замість них засобами платежів будуть сріблясті монети 2018 року випуску.

«Ракурс» у червні повідомляв, що Нацбанк ввів в обіг десятигривневу монету: вона поступово замінить відповідні банкноти.