Обновленные 200 гривен, фото: НБУ

Обновленные банкноты по 200 гривен с патриотическим лозунгом появятся в Украине (ФОТО)

23 фев 2026, 15:25
999

Нацбанк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба Нацбанку.

На оновлених банкнотах:

  • у правій верхній частині на зворотному боці розміщене патріотичне гасло «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»;
  • усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.

Оновлені 200 гривень, фото: НБУ

Оновлені банкноти із 25 лютого Нацбанк розпочне видавати банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

У Нацбанку наголошують, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 грн попереднього зразка на модифіковані банкноти:

Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Нагадаємо, з 2 березня 2026 року в Україні Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень і замінює їх відповідними монетами.

Источник: Ракурс


