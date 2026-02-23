Ракурсhttps://racurs.ua/
Оновлені 200 гривень, фото: НБУ
Оновлені банкноти по 200 гривень із патріотичним гаслом з’являться в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212221-onovleni-banknoty-po-200-gryven-iz-patriotychnym-gaslom-z-yavlyatsya-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
Нацбанк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.
Про це сьогодні, 23 лютого, повідомила прес-служба Нацбанку.
На оновлених банкнотах:
- у правій верхній частині на зворотному боці розміщене патріотичне гасло «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»;
- усі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року.
Оновлені банкноти із 25 лютого Нацбанк розпочне видавати банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
У Нацбанку наголошують, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 грн попереднього зразка на модифіковані банкноти:
Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.
Нагадаємо, з 2 березня 2026 року в Україні Нацбанк виводить з обігу всі банкноти до 20 гривень і замінює їх відповідними монетами.