В Украине копейки могут переименовать в шаги, фото: НБУ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримала законопроект № 14093, котрий передбачає зміну назви розмінної монети «копійка» на «шаг».

Про це йдеться в постанові НКЦПФР від 14 жовтня, опублікованій на сайті комісії.

Комісія навела такі аргументи проти цього законопроекту:

зміна назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно-комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу та реєстрів, у зв’язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів;

виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів;

зазначене потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу. При цьому, фінансування витрат з Держбюджету законопроектом не передбачено.

Вважаємо, що у період воєнного стану запропоновані Законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети — найшвидшого наближення нашої перемоги, — наголошують у НКЦПФР.

Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора, — додали в комісії.

Законопроект № 14093, ініціаторами якого є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники, зареєстрували 1 жовтня. Автори законопроекту зазначають, що зміна назви розмінної монети на історично обґрунтовану та питомо українську назву «шаг» дасть змогу відродити національні традиції в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.