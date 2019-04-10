Грудное молоко может влиять на детское ожирение – ученые. Фото: o-krohe.

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Ракурс

Анализ грудного молока показал, что состав грудного молока у матерей с избыточным весом отличается от состава у женщин с нормальным весом. Ученые обнаружили десяток метаболитов, которые являются возможными факторами риска ожирения у детей.

Исследователи установили, что ожирение матери является одним из самых сильных предикторов детского ожирения. Об этом сообщает Американский журнал клинического питания, передает medicalxpress.

Детское ожирение значительно повышает риск возникновения диабета второго типа и влечет за собой множество других осложнений для здоровья. Одним из важных факторов влияния на детское ожирение также является воздействие питания в послеродовом периоде.

В результате анализа было установлено, что в грудном молоке в первый месяц находятся 10 метаболитов, которые отличили матерей с избыточным весом от женщин с нормальным весом. К полугоду это количество возросло вдвое.

Отметим, что четыре метаболита оказались производными нуклеотидов, а еще три олигосахаридами, которые могут изменять кишечную микробиоту.

Ученые надеются, что углубленное изучение грудного молока поможет повлиять на детское ожирение и сделать грудное вскармливание абсолютно безвредным.

Как ранее сообщал «Ракурс», к ожирению может привести излишнее увлечение гаджетами. Ученые провели необычный эксперимент.