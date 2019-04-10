Сверхтяжелый носитель Falcon Heavy запустят сегодня ночью (ТРАНСЛЯЦИЯ). Фото: astronews

https://racurs.ua/n120595-sverhtyajelyy-nositel-falcon-heavy-zapustyat-segodnya-nochu-translyaciya.html

Ракурс

Сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy от SpaceX запустят в ночь на 11 апреля в 1.35 по киевскому времени. Эта ракета является одной из мощнейших за всю историю земной космической индустрии и самой мощной их тех, что сейчас эксплуатируются.

На сверхтяжелом носителе запустят аравийский спутник ArabSat 6A. Находясь в космосе он будет передавать сигнал интернета, телевидения и мобильной связи в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Спутник был построен американской компанией Lockheed Martin.

Ракету запустят из Космического центра Кеннеди с площадки LC-39A. Два боковых ускорителя затем сядут на наземные комплексы, а ступень центрального блока, согласно плану, окажется на морской платформе.

Ракета-носитель Falcon Heavy ранее прошел успешные испытания и даже один удачный запуск.

Как ранее сообщал «Ракурс», американские ученые не могут установить связь с 19 спутниками. Их запустили в космос четыре месяца назад с помощью ракеты-носителя Falcon 9.