Школьника подозревают в производстве уранового концентрата

https://racurs.ua/n120598-yaponskogo-shkolnika-podozrevaut-v-nezakonnoy-torgovle-uranom-cherez-internet.html

Ракурс

Японская полиция подозревает 16-летнего школьника из Токио в незаконном приобретении небольшого количества урана на интернет-аукционе.

Он также находится под следствием по подозрению в переработке урана и продаже его через интернет, сообщает телеканал NHK.

В 2017 году японская полиция узнала, что порошок и твердые материалы, обозначенные как «уран», продавались на сайте одного из онлайн-аукционов, и некоторые из них уже были проданы.

Проверка показала, что эти материалы были радиоактивным обедненным ураном — продуктом, образующимся в процессе производства ядерного топлива.

Одного из покупателей идентифицировали как токийского старшеклассника.

Правоохранители отмечают, что они также подозревают его в покупке природного урана и производстве «желтого кекса» — порошка уранового концентрата, полученного с помощью выщелачивания урановой руды. Получение такого порошка является промежуточным этапом при переработке урановых руд после их добычи перед обогащением урана. Такой порошок, как правило, имеет достаточно низкую радиоактивность, поскольку почти полностью состоит из изотопа урана U-238, который имеет чрезвычайно длительный период полураспада, превышающий 4 млрд лет.

Полицейские считают, что школьник продал его через интернет. Они изучают, нарушают ли его действия законодательство, запрещающее торговлю ядерным топливом без лицензии.

Напомним, осенью прошлого года в России школьник выстрелил из ракетницы в мужчину из-за спора о Второй мировой войне.