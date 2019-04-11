На Кубе 10 апреля вступила в силу новая конституция, фото: geographyofrussia.com

https://racurs.ua/n120599-novaya-konstituciya-kuby-vstupila-v-silu.html

Ракурс

Новая конституция Кубы вступила в силу 10 апреля. Она заменяет предыдущую, принятую во времена правления Фиделя Кастро еще в 1976 году.

Новая редакция основного закона частично признает частную собственность, значение малого и среднего бизнеса, а также иностранных инвестиций для экономики и вводит должность премьер-министра страны. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В то же время, новая конституция не предусматривает политической либерализации. Коммунистическая партия остается единственной законной политической силой Кубы, в конституции остаются положения о ее руководящей роли в обществе и социалистическом характере государства.

«Новая конституция — дитя своего времени, она снова отражает многообразие общества», — заявил первый секретарь Центрального комитета Компартии Кубы Рауль Кастро Рус.

Напомним, проект новой конституции жители Кубы поддержали на референдуме в феврале. За него проголосовали 86,85% (6,5 млн человек), против — 9% (706 тыс. человек), явка составила 84,4%. До этого в течение трех месяцев продолжалось обсуждение проекта конституции в регионах страны и на предприятиях. Представители оппозиции призвали кубинцев голосовать против нового основного закона.