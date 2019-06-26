Василь Ломаченко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n123619-biy-lomachenka-z-kempbellom-stalo-vidomo-koly-vidbudetsya-chempionskyy-poiedynok.html

Ракурс

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко битиметься із боксером із Великої Британії Люком Кемпбеллом 31 серпня 2019 року.

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Ломаченко та Кемпбелл проведуть бій за вакантний пояс WBC на території Великої Британії. Суперник українця займає першу сходинку в рейтингу Всесвітньої боксерської ради. Про це повідомляє BoxingScene у Twitter.

Зазначається, що були скасовані промоутерські торги, призначені на 26 червня. За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, сторони бійців дійшли згоди щодо дати проведення поєдинку ще 25 червня.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада 7 травня дозволила українцеві Василю Ломаченку провести бій за вакантний пояс у легкій вазі проти обов’язкового претендента на цей титул і першого номера рейтингу британця Люка Кемпбелла.