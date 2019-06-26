Василий Ломаченко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n123619-boy-lomachenko-s-kempbellom-stalo-izvestno-kogda-sostoitsya-chempionskiy-poedinok.html

Ракурс

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сразится с боксером из Великобритании Люком Кэмпбеллом 31 августа 2019 года.

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Ломаченко и Кэмпбелл проведут бой за вакантный пояс WBC на территории Великобритании. Соперник украинца занимает первую строчку в рейтинге Всемирного боксерского совета. Об этом сообщает BoxingScene в Twitter.

Отмечается, что были отменены промоутерские торги, назначенные на 26 июня. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, стороны бойцов пришли к согласию относительно даты проведения поединка еще 25 июня.

Напомним, Всемирный боксерский совет 7 мая позволил украинцу Василию Ломаченко провести бой за вакантный пояс в легком весе против обязательного претендента на этот титул и первого номера рейтинга британца Люка Кэмпбелла.