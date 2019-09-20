Парламент предусмотрел материальную ответственность военных. Фото: Политикан

https://racurs.ua/n127087-verhovnaya-rada-prinyala-zakonoproekt-o-materialnoy-otvetstvennosti-voennoslujaschih-detali.html

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Народные депутаты Верховной Рады 20 сентября за основу законопроект № 1225 «О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц».

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Документ на сегодняшнем заседании поддержали 306 парламентариев. Это технический законопроект, который вносит изменения в два действующих закона: «О Национальной полиции» и «О дисциплинарном уставе службы гражданской защиты». Об этом говорится в проекте закона и пояснительной записке, которые опубликованы на сайте ВРУ.

Документ предусматривает, что кроме гражданской, административной, уголовной ответственности, полицейские и военнослужащие гражданской защиты несут также материальную.

В законопроекте отмечается, что лицо за причиненный по неосторожности ущерб несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более пяти прожиточных минимумов (9 тыс. 265 грн).

Если же полицейский или военный виноваты в том, что нанесли вред, что повлек уплату воинской частью, учреждением, организацией, учреждением штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени), то он несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 15 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц (27 тыс. 795 грн). Такая же сумма предусмотрена и для командира, который своим решением или бездействием нарушил установленный порядок учета, хранения, использования военного и иного имущества или не принял надлежащих мер, предусмотренных законодательством, по предотвращению хищений, уничтожению или порче, другому незаконному расходованию военного и другого имущества.

В тексте проекта закона определяется и ответственность в полном объеме. Она предусмотрена в случае повреждения имущества в состоянии опьянения. Также материальная ответственность ответственного лица предусмотрена в случае искажения отчетных данных, уголовного правонарушения, в случае выявления недостачи, хищения, умышленного уничтожения, повреждения или иного незаконного использования военного и иного имущества, в том числе переданного под отчет для хранения.

Размер причиненного ущерба устанавливается по фактическим потерям на основании данных бухгалтерского учета с учетом цен, действующих на период рассмотрения вопроса о привлечении лица к материальной ответственности. В случае отсутствия таких данных размер вреда определяется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством или по решению суда, — говорится в тексте проекта закона.

При том, если срок эксплуатации военного и другого имущества на дату его потери истек или невозможно установить время его потери, возмещение ущерба производится в размере 50% первичной стоимости имущества.

Кроме того, законопроект определяет обстоятельства, исключающие материальную ответственность:

действия непреодолимой силы; необходимой обороны; крайней необходимости; исполнение приказа или распоряжения командира (начальника), кроме случаев выполнения явно преступного приказа или распоряжения; оправданного служебного риска; задержание лица, совершившего преступление, физическое или психическое принуждение; выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Также ущерб не подлежит возмещению в случае смерти виновного лица.

Напомним, сегодня на утреннем заседании Верховной Рады министр финансов Оксана Маркарова представила проект государственного бюджета на 2020 год. Законопроект о бюджете № 2000 поступил в парламент в воскресенье, 15 сентября.