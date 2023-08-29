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росія продовжує інформаційну війну проти України, фото: ГУР
У кремлі затвердили тематику нового етапу інформвійни проти України — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n186667-u-kremli-zatverdyly-tematyku-novogo-etapu-informviyny-proty-ukrayiny-gur.htmlРакурс
У росії за результатами проведеної 25 серпня 2023 року в адміністрації диктатора володимира путіна наради затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.
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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією розвідки, в результаті було визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1) «Масова мобілізація»:
- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:
- уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
- фейкові політичні угоди — зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.
3) «Український контрнаступ не має успіхів»:
- наратив про збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
- начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
- пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4) «Тотальна корупція»:
- начебто держава не бореться з корупцією — «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
- начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:
- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
- «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
- «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;
- «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
- українська влада начебто «здає" Куп’янськ.
Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації! — наголошують у ГУР.