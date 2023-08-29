Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
росія продовжує інформаційну війну проти України, фото: ГУР

У кремлі затвердили тематику нового етапу інформвійни проти України — ГУР

29 сер 2023, 09:57
999

У росії за результатами проведеної 25 серпня 2023 року в адміністрації диктатора володимира путіна наради затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.


.

Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, в результаті було визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація»:

  • начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
  • начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

  • уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
  • фейкові політичні угоди — зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) «Український контрнаступ не має успіхів»:

  • наратив про збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
  • начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
  • пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»:

  • начебто держава не бореться з корупцією — «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
  • начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:

  • начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
  • «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
  • «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;
  • «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
  • українська влада начебто «здає" Куп’янськ.

Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації! — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів