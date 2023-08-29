россия продолжает информационную войну против Украины, фото: ГУР

https://racurs.ua/n186667-v-kremle-utverdili-tematiku-novogo-etapa-informvoyny-protiv-ukrainy-gur.html

Ракурс

У росії за результатами проведеної 25 серпня 2023 року в адміністрації диктатора володимира путіна наради затвердили тематику чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, в результаті було визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація»:

начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:

уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;

фейкові політичні угоди — зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3) «Український контрнаступ не має успіхів»:

наратив про збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;

пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4) «Тотальна корупція»:

начебто держава не бореться з корупцією — «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;

начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:

начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

«розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

«вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;

«Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто «здає" Куп’янськ.