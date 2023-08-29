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Последствия ДТП с рейсовым автобусом в Румынии, фото: Replicaonline
Автобус с украинцами задел ограничитель высоты в Румынии — 15 пострадавших (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186669-avtobus-s-ukraincami-zadel-ogranichitel-vysoty-v-rumynii-15-postradavshih-video.htmlРакурс
У Румунії у ДТП потрапив рейсовий автобус із українцями, який прямував маршрутом Констанца — Одеса. Загалом у транспортному засобі було 45 осіб, 15 з них постраждали, вісьмох згодом госпіталізували. Шестеро постраждалих, серед яких двоє дітей, пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від госпіталізації.
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Інцидент стався вчора, 28 серпня, ввечері, повідомляє видання Replicaonline.
Решта пасажирів автобуса згодом продовжили шлях до України.
Зазначається, що автобус виїхав з Констанци до Одеси, але GPS-навігація заплутала водія — він поїхав не тією дорогою й в результаті зіткнувся з обмежувачем висоти під час проїзду під мостом у румунському Неводарі.
Джерело: Replicaonline
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