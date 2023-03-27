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Ликвидация АСП Р-330Ж «Житель», видео скриншот
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Захисники України ліквідували російську автоматизовану станцію постановки перешкод АСП Р-330Ж «Житєль».
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Короткометражний Фільм: «Житєль». У головних ролях: козаки 92 омбр, АСП Р-330Ж «Житель». Суть картини: нашо нам ті Житєлі? — вказані в описі відео.
Де і коли саме було зняте відео, не уточнюється.
АСП Р-330Ж «Житєль» покликана пеленгувати джерела радіовипромінювання та здійснювати постановку радіоперешкод. В межах російської агресії проти України ці установки застосовуються щонайменше з 2016 року.
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