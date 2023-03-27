Ліквідація АСП Р-330Ж «Житєль», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181369-rosiyskogo-jytielya-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-video.html

Ракурс

Захисники України ліквідували російську автоматизовану станцію постановки перешкод АСП Р-330Ж «Житєль».

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Короткометражний Фільм: «Житєль». У головних ролях: козаки 92 омбр, АСП Р-330Ж «Житель». Суть картини: нашо нам ті Житєлі? — вказані в описі відео.

Де і коли саме було зняте відео, не уточнюється.

АСП Р-330Ж «Житєль» покликана пеленгувати джерела радіовипромінювання та здійснювати постановку радіоперешкод. В межах російської агресії проти України ці установки застосовуються щонайменше з 2016 року.