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Давид Арахамія (ліворуч), фото: соціальні мережі
Мобілізацію доведеться посилити, якщо в білорусі розмістять ядерну зброю — Арахаміяhttps://racurs.ua/ua/n181368-mobilizaciu-dovedetsya-posylyty-yakscho-v-bilorusi-rozmistyat-yadernu-zbrou-arahamiya.htmlРакурс
В Україні можуть провести додаткову мобілізацію через загрозу розміщення на території білорусі тактичної ядерної зброї.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про це в інтерв’ю Sky News, повідомляє ZN, UA.
Доведеться посилювати мобілізацію та набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще вісім бригад, аби контролювати кордон із білоруссю, — вважає Арахамія.
Водночас Арахамія наголосив, що черговий ядерний шантаж російського диктатора володимира путіна не несе жодних загроз. Однак зовсім відкидати ймовірність повторного наступу з білорусі, за умови якого в Україні може відкритися новий фронт, не варто.
Джерело: ZN, UA
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