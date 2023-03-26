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володимир путін погрожує розмістити ядерну зброю у білорусі, фото: «Укрінформ»

У НАТО відреагували на ядерні погрози Путіна

26 бер 2023, 21:04
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Заява росії про те, що вона перемістить тактичну ядерну зброю до білорусі, є «небезпечною і безвідповідальною».





Про це заявили у НАТО, реагуючи на озвучені російським диктатором володимиром путіним наміри розмістити ядерну зброю у білорусі, повідомляє CNN.

НАТО не втрачає пильності, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну, — заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Також Лунгеску наголосила, що заява путіна про те, що такий крок нібито буде лише дзеркальним відображенням кроків західних країн є «абсолютно оманливою».

Члени НАТО діють з повною повагою до своїх міжнародних зобов’язань. Росія послідовно порушує свої зобов’язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у новому Договорі про СНО, — додала вона й закликала рф повернутися до виконання зобов’язань і «діяти добросовісно».

Джерело: CNN


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