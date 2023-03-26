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Ракурс
російська влада погрожує розмістити ядерну зброю у білорусі, фото:

У ЄС відреагували на погрози путіна розмістити ядерну зброю в білорусі

26 бер 2023, 19:16
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Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу, відреагував на нещодавню заяву російського диктатора володимира путіна, котрий заявив про намір розмістити в білорусі ядерну зброю.





За словами Борреля, такі дії становитимуть загрозу європейській безпеці. Про це йдеться у заяві Борреля, опублікованій на його сторінці у Твіттері.

Розміщення в білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір, — наголосив Боррель. — ЄС готовий відповісти подальшими санкціями.

Нагадаємо, 25 березня путін в інтерв’ю російському пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території білорусі — сховище для зброї планують побудувати до 1 липня. Стверджується, що керуватимуть ядерними боєзарядами з москви, територію білорусі росія використовуватиме лише для зберігання.

Джерело: Ракурс


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