Олексій Данілов прокоментував заяву путіна про ядерну зброю у білорусі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n181339-danilov-prokomentuvav-zayavu-putina-pro-yaderku-u-bilorusi.html

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Заяву президента рф володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі прокоментували в РНБО.

Це буде кроком до внутрішньої дестабілізації країни. Російська «ядерка» на білоруській території максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство рф та диктатора путіна. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 26 березня повідомив у Twitter.

Секретар РНБО вважає, що кремль взяв білорусь в ядерні заручники.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путін в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території білорусі. Також він підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) вже розкритикувала заяву володимира путіна про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі.

А в Інституті вивчення війни вважають, що путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну, але вирішив зробити це зараз, щоб залякувати Україну та Європу.