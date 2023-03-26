Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Данилов прокомментировал заявление путина о ядерном оружии в беларуси. Фото: Радіо Свобода

Данилов прокомментировал заявление путина о «ядерке» в беларуси

26 мар 2023, 12:18
999

Заяву президента рф володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі прокоментували в РНБО.





Це буде кроком до внутрішньої дестабілізації країни. Російська «ядерка» на білоруській території максимально підвищить рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство рф та диктатора путіна. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 26 березня повідомив у Twitter.

Секретар РНБО вважає, що кремль взяв білорусь в ядерні заручники.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путін в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території білорусі. Також він підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) вже розкритикувала заяву володимира путіна про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території білорусі.

А в Інституті вивчення війни вважають, що путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну, але вирішив зробити це зараз, щоб залякувати Україну та Європу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров