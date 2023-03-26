ICAN розкритикувала рішення путіна про розміщення ядерної зброї в білорусі. Фото: Главком

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Рішення президента рф володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі розкритикувала міжнародна антиядерна кампанія.

Допоки російський режим має ядерну зброю, то Європа не може бути у безпеці. Диктатор рф виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО. Про це йдеться в заяві міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN).

Тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста наголосив, що інші країни зараз не розглядають ядерну зброю як глобальну проблему. І така поведінка призводить до того, що путін ухвалює такі рішення й брязкає «ядеркою».

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор володимир путні в інтерв’ю пропагандистському каналу «росія 24» заявив, що розмістить тактичну ядерну збою на території білорусі. Білоруський та російський режими домовилися, що сховище для зброї побудують до 1 липня, а керуватимуть ядерними боєзарядами з москви, територію білорусі рф використає лише для зберігання.

Також путін підтвердив передачу диктатору олександру лукашенку одного ОТРК «Іскандер», який є потенційним носієм ядерної зброї.

Джерело: The Guardian