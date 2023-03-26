Рашисти продовжують атакувати українські позиції, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181354-ponad-50-vorojyh-atak-vidbyly-zahysnyky-ukrayiny-na-chotyroh-napryamkah-genshtab.html

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Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

На них, завдяки професійним і злагодженим діям, захисники України відбили понад 50 ворожих атак. Про це сьогодні, 26 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема: