Рашисты продолжают атаковать украинские позиции, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n181354-bolee-50-vrajeskih-atak-otbili-zaschitniki-ukrainy-na-chetyreh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

На них, завдяки професійним і злагодженим діям, захисники України відбили понад 50 ворожих атак. Про це сьогодні, 26 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема: