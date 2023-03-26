В ВСУ заявили о стабилизации ситуации в районе Бахмута. Фото: Генштаб

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Сили оборони України зуміли стабілізувати ситуацію в районі Бахмута на Донеччині.

Однак бої в районі міста тривають. У суботу по всьому Бахмутському фронту ворог здійснив 18 штурмів, а 26 березня їх було 17. Раніше щодня фіксувалося від 35 до понад 50 атак окупантів. Ситуація в районі Бахмута потребує аналізу, бо армія рф може здійснювати маневри з резервами. Противник досі веде щільний вогонь по Бахмутському напрямку — було 268 обстрілів. Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі телемарафону.

Українські військові за добу знищили на Бахмутському напрямку один російський танк, декілька одиниць артилерії, два БПЛА, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів росіян.

За словами Череватого, артилерійські обстріли не припиняються на Лимансько-Куп'янському напрямку, бо там ворог активізував артилерію. Учора, 25 березня, росіяни завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Підрозділи ЗСУ у цьому районі відбили 10 атак росіян.

Також у ЗСУ заявили, що не дозволили ворогам ніде прорвати оборону й досягти якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції.

Нагадаємо, 25 березня у командуванні Східного угруповання військ ЗСУ заявляли, що місто Бахмут Донецької області зараз залишається епіцентром бойових дій, тому рано говорити про повну зупинку російського наступу в районі міста, як про це повідомляла британська розвідка.