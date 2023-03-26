Сбитый российский БПЛА. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n181343-ukrainskie-zaschitniki-iz-artillerii-unichtojili-mtlb-s-okkupantami-video.html

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Українські прикордонники разом з артилеристами знищили у Луганській області позицію росіян.

Аеророзвідка ДПСУ під час роботи помітила позицію ворогів з багатоцільовим транспортером МТЛБ. Координати передати артилеристам Силам оборони й ЗСУ потужно вдарили. Таким чином російська «мотолига» була знищена, а щонайменше двоє окупантів — ліквідовані. Про це Державна прикордонна служба 16 грудня повідомила в Telegram.

Також прикордонники повідомили, що упродовж трьох діб збили вісім російських безпілотників. Ці БПЛ вели розвідку позицій Сил оборони чи намагалися скинути туди боєприпаси.

У ДПСУ відзначили, що один із дронів мав систему скиду з аерозольною сльозогінною гранатою К-51. Це виявили після того, як безпілотник «приземлили».

Нагадаємо, українські військові показали, як знищили російську зенітну самохідну установку «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей. Також вони спопелили причіпну гармату калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та ворожий пункт управління на БТР.