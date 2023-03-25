ЗСУ очистили землю від «Шилки», «Зоопарку-1» і «Гіацинта-Б» росіян

https://racurs.ua/ua/n181300-zsu-ochystyly-zemlu-vid-shylky-zooparku-1-i-giacynta-b-rosiyan-video.html

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Воїни з 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України знищили російську зенітну самохідну установку ЗСУ-23−4 «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей.

Окрім цього, захисники України спопелили причіпну гармату калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та ворожий пункт управління на БТР.

Також артилеристи поцілили у радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» окупантів, який вів розвідку позицій РСЗВ, комплексів ППО, артилерійських і мінометних систем тощо.