ВСУ очистили землю от «Шилки», «Зоопарка-1» и «Гиацинта-Б» россиян

https://racurs.ua/n181300-vsu-ochistili-zemlu-ot-shilki-zooparka-1-i-giacinta-b-rossiyan-video.html

Ракурс

Воїни з 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України знищили російську зенітну самохідну установку ЗСУ-23−4 «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей.

Окрім цього, захисники України спопелили причіпну гармату калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та ворожий пункт управління на БТР.

Також артилеристи поцілили у радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» окупантів, який вів розвідку позицій РСЗВ, комплексів ППО, артилерійських і мінометних систем тощо.