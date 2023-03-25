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ВСУ очистили землю от «Шилки», «Зоопарка-1» и «Гиацинта-Б» россиян

ВСУ очистили землю от «Шилки», «Зоопарка-1» и «Гиацинта-Б» россиян (ВИДЕО)

25 мар 2023, 09:20
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Воїни з 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України знищили російську зенітну самохідну установку ЗСУ-23−4 «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей.





Окрім цього, захисники України спопелили причіпну гармату калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та ворожий пункт управління на БТР.

Також артилеристи поцілили у радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» окупантів, який вів розвідку позицій РСЗВ, комплексів ППО, артилерійських і мінометних систем тощо.

Источник: Ракурс


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