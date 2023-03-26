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Ракурс
Знищення російських найманців, скріншот відео

У Бахмуті прикордонники з мінометів знищили групу «вагнерівців» (ВІДЕО)

26 бер 2023, 19:41
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У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники мінометним вогнем знищили групу російських найманців.





Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків пвк «вагнер». Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві, — вказано в описі відео. — Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців.

Нагадаємо, у ЗСУ сьогодні, 26 березня заявили про стабілізацію ситуації в районі Бахмута.

Джерело: Ракурс


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