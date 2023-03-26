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Знищення російських найманців, скріншот відео
У Бахмуті прикордонники з мінометів знищили групу «вагнерівців» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181353-u-bahmuti-prykordonnyky-z-minometiv-znyschyly-grupu-vagnerivciv-video.htmlРакурс
У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники мінометним вогнем знищили групу російських найманців.
Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.
Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків пвк «вагнер». Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві, — вказано в описі відео. — Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців.
Нагадаємо, у ЗСУ сьогодні, 26 березня заявили про стабілізацію ситуації в районі Бахмута.
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