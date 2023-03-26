У Бахмуті на Донеччині українські прикордонники мінометним вогнем знищили групу російських найманців.

Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби України.

Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків пвк «вагнер». Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві, — вказано в описі відео. — Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців.