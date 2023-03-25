Британская гаубица L-119. Фото: Милитарный

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Ракурс

Британська гаубиця L-119 радує українських військових та засмучує ворогів на фронті.

Це легка та мобільна зброя, яка дозволяє бійця українських Сил оборони не лише швидко завдавати ударів по ворожих позиціях, але й змінювати локацію. Збройним силам України L-119 передали західні союзники. Про це 25 березня Military Media Center повідомляє у Telegram.

За інформацією військових, L-119 використовує снаряди калібру 105-мм, цей боєприпас може вражати росіян на відстані до 20 км. А невелика маса гармати дозволяє екіпажу у разі потреби швидко змінити позиції. Цю легку, маневрену та смертоносну зброю бійці ЗСУ опанували разом з десятками інших західних зразків озброєння.

Ще ніколи в історії світ не бачив такої синергії української майстерності та жаги до перемоги разом з сучасними та західним зразками озброєння, — зазначили в центрі.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео, як військовослужбовці з 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України знищили російську зенітну самохідну установку «Шилка», яка використовувалася для протиповітряного прикриття наземних військ і знищення повітряних цілей. Також захисники перетворили на металобрухт причіпну гармату калібру 152 мм 2А36 «Гіацинт-Б» та ворожий пункт управління на БТР.