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Ракурс
Наслідки обстрілу Слов’янська, скріншот відео

У Слов’янську на місці російського обстрілу врятували людину (ВІДЕО)

27 бер 2023, 13:33
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили терористичний обстріл міста Слов’янська Донецької області.





На місці обстрілу врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто, які виникли внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео наслідків російського обстрілу Слов’янська.

Джерело: Ракурс


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