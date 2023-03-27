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Наслідки обстрілу Слов’янська, скріншот відео
У Слов’янську на місці російського обстрілу врятували людину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181367-u-slov-yansku-na-misci-rosiyskogo-obstrilu-vryatuvaly-ludynu-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили терористичний обстріл міста Слов’янська Донецької області.
На місці обстрілу врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто, які виникли внаслідок російського обстрілу.
Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео наслідків російського обстрілу Слов’янська.
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