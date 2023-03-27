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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Слов’янська, скріншот відео

Рашисти обстріляли Слов’янськ, є загиблий та поранені (ВІДЕО)

27 бер 2023, 12:17
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили дуже жорсткий обстріл міста Слов’янська Донецької області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео, котре показує завдані руйнування.

Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів, — зазначив Зеленський, додавши, що Україна не пробачить ці злочини й усі причетні до агресії понесуть відповідальність.

Джерело: Ракурс


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