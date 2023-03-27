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Наслідки російського обстрілу Слов’янська, скріншот відео
Рашисти обстріляли Слов’янськ, є загиблий та поранені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181365-rashysty-obstrilyaly-slov-yansk-ie-zagyblyy-ta-poraneni-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили дуже жорсткий обстріл міста Слов’янська Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео, котре показує завдані руйнування.
Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів, — зазначив Зеленський, додавши, що Україна не пробачить ці злочини й усі причетні до агресії понесуть відповідальність.
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