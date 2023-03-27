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Ракурс
Последствия обстрела Славянска, скриншот видео

В Славянске на месте российского обстрела спасли человека (ВИДЕО)

27 мар 2023, 13:33
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили терористичний обстріл міста Слов’янська Донецької області.





На місці обстрілу врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто, які виникли внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео наслідків російського обстрілу Слов’янська.

Источник: Ракурс


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