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Последствия обстрела Славянска, скриншот видео
В Славянске на месте российского обстрела спасли человека (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181367-v-slavyanske-na-meste-rossiyskogo-obstrela-spasli-cheloveka-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили терористичний обстріл міста Слов’янська Донецької області.
На місці обстрілу врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто, які виникли внаслідок російського обстрілу.
Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео наслідків російського обстрілу Слов’янська.
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