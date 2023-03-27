Последствия обстрела Славянска, скриншот видео

https://racurs.ua/n181367-v-slavyanske-na-meste-rossiyskogo-obstrela-spasli-cheloveka-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 березня, здійснили терористичний обстріл міста Слов’янська Донецької області.

На місці обстрілу врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто, які виникли внаслідок російського обстрілу.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах опублікував відео наслідків російського обстрілу Слов’янська.