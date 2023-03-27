В Україні відсутній дефіцит електроенергії

https://racurs.ua/ua/n181366-spojyvannya-elektroenergiyi-v-ukrayini-znachno-znyzylosya-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії сьогодні, у понеділок 27 березня, значно нижче, ніж минулого понеділка 20 березня.

Це пов’язано зі значним потеплінням та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах, зазначає прес-служба «Укренерго».

Водночас переведення на літній час, яке відбулося в ніч на 26 березня, на роботу енергосистеми суттєво не впливає, наголошують у компанії.

Зазначається, що в Україні наразі працюють усі види електростанцій, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Водночас у Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає, — наголошують у компанії.

Також складною залишається ситуація з електропостачанням у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.