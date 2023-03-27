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Давид Арахамия (слева), фото: социальные сети

Мобилизацию придется усилить, если в беларуси разместят ядерное оружие — Арахамия

27 мар 2023, 14:19
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В Україні можуть провести додаткову мобілізацію через загрозу розміщення на території білорусі тактичної ядерної зброї.





Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про це в інтерв’ю Sky News, повідомляє ZN, UA.

Доведеться посилювати мобілізацію та набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще вісім бригад, аби контролювати кордон із білоруссю, — вважає Арахамія.

Водночас Арахамія наголосив, що черговий ядерний шантаж російського диктатора володимира путіна не несе жодних загроз. Однак зовсім відкидати ймовірність повторного наступу з білорусі, за умови якого в Україні може відкритися новий фронт, не варто.

Джерело: ZN, UA


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