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Ракурс
Знищення російського комплексу «Іронія-М», скріншот відео

Бійці «Азову» дроном знищили російську «Іронію» (ВІДЕО)

12 лис 2023, 16:57
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Розвідка бригади Нацгвардії «Азов» виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М», по якому згодом було завдано удару безпілотником.


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Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опубліковане у Telegram-каналі «Азова».

В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України, — наголошується в описі відео.

Комплекс «Іронія-М» з’явився у 2019 році. Він призначений для спостереження за місцевістю та виявленні і визначення координат об'єктів. Вартість комплексу оцінюється у понад 50 тис. дол. США.

Джерело: Ракурс


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