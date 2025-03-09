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Ракурс
У МЗС Польщі прокоментували можливість відключення Starlink, фото: Free Malaysia Today

Нам доведеться шукати інших постачальників — МЗС Польщі про заяву Маска щодо Starlink

9 бер 2025, 15:57
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці у соціальній мережі X відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска щодо можливого відключення для ЗСУ системи Starlink.

Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік, — нагадав Сікорський.

Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, — додав він.

Нагадаємо, Маск нещодавно заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою. У своїй заяві він також висловив втому від війни.

Джерело: Ракурс


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