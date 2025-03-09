В МИД Польши прокомментировали возможность отключения Starlink, фото: Free Malaysia Today

https://racurs.ua/n204652-nam-pridetsya-iskat-drugih-postavschikov-mid-polshi-o-zayavlenii-maska-po-starlink.html

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці у соціальній мережі X відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска щодо можливого відключення для ЗСУ системи Starlink.

Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік, — нагадав Сікорський.

Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, — додав він.

Нагадаємо, Маск нещодавно заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою. У своїй заяві він також висловив втому від війни.