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Ракурс
В МИД Польши прокомментировали возможность отключения Starlink, фото: Free Malaysia Today

Нам придется искать других поставщиков — МИД Польши о заявлении Маска по Starlink

9 мар 2025, 15:57
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці у соціальній мережі X відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска щодо можливого відключення для ЗСУ системи Starlink.

Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік, — нагадав Сікорський.

Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників, — додав він.

Нагадаємо, Маск нещодавно заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою. У своїй заяві він також висловив втому від війни.

Источник: Ракурс


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