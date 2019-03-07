«Ху из мистер Зеленский?»: заместитель госсекретаря США озвучил позицию Вашингтона относительно выборов, Холодницкого и Коболева (ВИДЕО)

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Киеве, фото — скриншот видео

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Racurs.ua

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл накануне президентских выборов посетил Киев с официальным визитом.

После завершения переговоров с президентом Порошенко один из самых влиятельных чиновников Госдепартамента 7 марта провел пресс-конференцию по итогам визита в Украину.

Журналисты спросили у Хейла, встречался ли он с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. «Вы приехали в Киев во время президентской кампании. Успели ли вы выяснить для себя — „Ху из мистер Зеленский?“», — поинтересовался представитель одного из СМИ.

Хейл ответил, что встретился в Украине со всеми рейтинговыми кандидатами, в том числе с Зеленским. Однако он отказался сообщать детали этих встреч, ограничившись заявлением о том, что Соединенные Штаты не поддерживают ни одного из кандидатов, а выступают за то, чтобы важный выбор украинцы сделали самостоятельно и свободно.

У гостя спросили и о вчерашних событиях вокруг председателя правления «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. «Мы обсуждали реформы в энергетическом секторе на всех встречах, которые проходили в Украине. Наша позиция — энергетическая безопасность важна в целом для национальной безопасности», — сказал Хейл.

Американский дипломат отметил, что США противостоят строительству газопровода «Северный поток-2». Относительно «Нафтогаза», то такого рода компании, как считает Хейл, должны руководиться в соответствии с современными принципами корпоративного управления.

У Хейла спросили и о недавнем заявлении посла США в Украине Мари Йованович, которая ради целостности антикоррупционных учреждений требовала уволить Назара Холодницкого из Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«США поддерживают слова своего посла в Киеве, ведь она представляет в Украине президента Соединенных Штатов», — кратко отметил заместитель госсекретаря США.

Хейл отказался комментировать дополнительно заявление Йованович. В то же время он считает, что Украине важно, чтобы такие важные институты возглавлялись людьми, которые преданы идеалам Революции достоинства. «В конечном итоге это является выбором украинского народа», — сказал Хейл.