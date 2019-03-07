Российская компания МТС выплатит США 850 млн долл. штрафа. Фото: NEWS.ru

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Racurs.ua

Российская телекоммуникационная компания МТС выплатит 850 млн долл. в рамках мирового соглашения, подписанного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Минюстом США.

Компания «Мобильные ТелеСистемы» выплатит указанный штраф для того, чтобы закрыть дело о коррупции, которое расследуется в Узбекистане, сообщает пресс-служба МТС.

Отмечается, что указанную сумму МТС выплатит из средств, которые были зарезервированы компанией в третьем квартале 2018 года.

Согласно данным американской комиссии, МТС выплатила узбекском чиновнику 240 млн долл. Указанный чиновник имел влияние на регуляторный орган в сфере телекоммуникаций и помог компании в расширении бизнеса в стране. Благодаря этому МТС успешно работала в стране в течение восьми лет и получила прибыль в размере 2,4 млрд долл.

В компании признали, что нарушили закон и согласились выплатить указанный штраф. Также в течение следующих трех лет в МТС будут проводить независимый аудит.