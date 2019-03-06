Погода в Украине 7 марта: ночью ожидаются небольшие морозы в восточных областях (КАРТА)

Погода в Украине 7 марта. Фото: PhotoForum.ru

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Погода в Украине 7 марта будет по-весеннему теплой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12° тепла в центральных, южных и западных областях, ночью прогнозируют небольшие морозы от 1−3° на Западе и в Центре, до 5−7° ниже нуля в восточных регионах.

На территории Украины завтра осадки не ожидаются, ветер южный с порывами 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 7 марта будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем ​​поднимется до 10−12° тепла.

Во Львове завтра, 7 марта, также будет тепло. Столбики термометров ночью опустятся до отметки 1° мороза, днем ​​температура воздуха составит 13−15° тепла.

Погода в Харькове 7 марта ожидается солнечная без осадков. Ночью будет холодно, столбики термометров покажут 3−5° ниже нуля, а днем ​​- 3−5° тепла.

В Днепре 7 марта будет солнечно и тепло. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем ​​- 7−9 ° выше нуля.

Погода в Одессе 7 марта будет теплой. Ночью столбики термометров покажут 0−2° мороза, а днем ​​температура воздуха поднимется до 8−10° тепла.

На 7 марта метеорологи не прогнозируют магнитные бури. В течение суток ожидаются лишь небольшие магнитные колебания.