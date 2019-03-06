Погода в Украине 7 марта: ночью ожидаются небольшие морозы в восточных областях (КАРТА)https://racurs.ua/n119047-pogoda-v-ukraine-7-marta-nochu-ojidautsya-nebolshie-morozy-v-vostochnyh-oblastyah-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 7 марта будет по-весеннему теплой и солнечной. Днем столбики термометров поднимутся до 10−12° тепла в центральных, южных и западных областях, ночью прогнозируют небольшие морозы от 1−3° на Западе и в Центре, до 5−7° ниже нуля в восточных регионах.
На территории Украины завтра осадки не ожидаются, ветер южный с порывами 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 7 марта будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем поднимется до 10−12° тепла.
Во Львове завтра, 7 марта, также будет тепло. Столбики термометров ночью опустятся до отметки 1° мороза, днем температура воздуха составит 13−15° тепла.
Погода в Харькове 7 марта ожидается солнечная без осадков. Ночью будет холодно, столбики термометров покажут 3−5° ниже нуля, а днем - 3−5° тепла.
В Днепре 7 марта будет солнечно и тепло. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, а днем - 7−9 ° выше нуля.
Погода в Одессе 7 марта будет теплой. Ночью столбики термометров покажут 0−2° мороза, а днем температура воздуха поднимется до 8−10° тепла.
На 7 марта метеорологи не прогнозируют магнитные бури. В течение суток ожидаются лишь небольшие магнитные колебания.