В США анонсировали смартфон Figgers F3 с поддержкой сетей 5G, 4К дисплеем и 1 терабайтом внутренней памяти

Смартфон Figgers F3. Фото: iXBT.com

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Racurs.ua

В Соединенных Штатах Америки телекоммуникационная компания Fiskars анонсировала первый 5G-смартфон, который будет выпущен в США.

Новинка получила название Figgers F3 и будет работать с любым мобильным оператором в любой стране мира. Об этом заявил исполнительный директор компании Фредди Фиггерс, 6 марта сообщает ixbt.com.

Ожидается, что гаджет получит расширение 4К (4096×3072 пикселей), основная камера будет двойной с разрешением 18 Мп. Производитель планирует оснастить мобильное устройство 1 Тб внутренней памяти, что является рекордом среди современных смартфонов. Именно такой объем позволит владельцам Figgers F3 загружать большое количество контента. Кроме того, производитель хочет сделать телефон защищенным от пыли и влаги, а беспроводная зарядка позволит заряжать телефон на расстоянии до 5 м от зарядного устройства.

Как известно, Figgers — телекоммуникационная компания, основанная в 2009 году. Она специализируется на услугах связи.

Напомним, южнокорейская компания LG представила смартфон с камерой Z, которая видит объекты в 3D-формате и с помощью измерения инфракрасных лучей эта камера вычисляет глубину быстрее и более точно, чем другие камеры. Конструкторы уверяют, что благодаря этим функциям, разблокировать смартфон можно разместив ладонь перед фронтальной камерой на долю секунды.