Смартфоны с необычной разблокировкой представила компания LG. Фото: Блог Comfy

https://racurs.ua/n118625-smartfony-s-neobychnoy-razblokirovkoy-predstavila-kompaniya-lg.html

Racurs.ua

Смартфоны с необычной разблокировкой представила компания LG. Так, LG G8s ThinQ имеет Z камеру, которая видит объекты в 3D-формате.

Как отмечают разработчики, с помощью измерения инфракрасного излучения Z камера вычисляет глубину быстрее и более точно, чем другие камеры. Это дает новые возможности для использования функции разблокировки, передают в mobile-review.com.

Отмечается, что благодаря этим функциям камеры, разблокировать смартфон можно разместив ладонь перед фронтальной камерой на долю секунды. Также есть возможность разблокировать смартфон лицом. Впрочем, благодаря характеристикам камеры удастся избежать возможности разблокирования гаджета не его владельцем. Разблокировать смартфон, имея фотографию пользователя, не получится, поскольку камера сделает вычисления и поймет, что перед ней двумерное изображение, а не 3D-объект.

Кроме этого, фронтальная камера может различать не только цвета и фон, но и расстояние между объектом и линзой. Благодаря этим характеристикам, у пользователей есть возможность делать более качественные селфи.

Кроме качественной камеры, LG G8 ThinQ имеет большой 6,1-дюймовый дисплей Crystal Sound OLED, через который воспроизводится звук и ИК сенсор.