Великобританию призывают передать архипелаг Чагос Маврикию. Фото: GoGetNews

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Racurs.ua

Великобританию призвали передать архипелаг Чагос, находящийся в Индийском океане, Маврикию. Соответствующее решение принял суд ООН.

В своем решении суд ООН также признал, что Великобритания в 1956 году незаконно отделила архипелаг Чагос от тогдашней своей колонии Маврикия, а через три года предоставила независимость островному государству, передает Reuters.

Оставив под своим контролем архипелаг Чагос, Великобритания выселила около 2 тыс. жителей островов на Маврикий и Сейшельские острова, а освобожденную территорию сдала в аренду США. Американцы разместили там свою авиабазу. В 2016 году срок аренды США территории был продлен до 2036 года.

Суд ООН отметил, что Великобритания действовала незаконно в процессе деколонизации. В консультативном решении также говорится о необходимости как можно скорее завершить управление архипелагом Чагос и передать эти острова Маврикию. Впрочем, отмечается, что решение суда не имеет обязательной силы и носит консультативный характер.