Американський дослідник Віктор Весково занурився на дно Маріанської западини, фото: Atlantic Productions

https://racurs.ua/ua/n121888-na-dni-nayglybshoyi-tochky-okeanu-znayshly-plastykove-smittya.html

Ракурс

На дні найглибшої точки океану — Маріанської западини, глибина котрої досягає майже 11 тис. м, знайдено пластикове сміття.

Його під час занурення на батискафі виявив американський дослідник Віктор Весково, повідомляє видання «BBC Україна».

Досліджуючи дно западини він, окрім морських жителів цієї місцевості, побачив також пластиковий пакет та обгортки від цукерок.

Це занурення стало третім в історії, коли людині вдалося досягнути дна Маріанської западини. Вперше сюди в 1960 році спустилися лейтенант Військово-морських сил США Дон Волш та швейцарський інженер Жак Піккар. У 2012 році дна западини досягнув відомий кінорежисер Джеймс Кемерон.

Весково спустився на глибину 10 тис. 927 м, що на 11 м більше, ніж попередній рекорд. Всього було здійснено п’ять занурень, для дослідження віддалених ділянок також застосовувалися роботизовані апарати.

Зазначається, що попередники американського дослідника на дні западини сміття не спостерігали. Тож науковці планують перевірити, чи є в організмах живих істот, яких вони зібрали в Маріанській западині, сліди мікропластику.

Під час цієї експедиції дослідники відкрили чотири нові види ракоподібних з ряду бокоплавів (амфіподів), а також виявили яскраво забарвлену кам’янисту породу, яка може бути результатом діяльності мікроорганізмів.

Маріанська западина розташована в західній частині Тихого океану поблизу Маріанських островів. У цьому місці Тихоокеанська плита занурюється під Маріанську плиту.

Нагадаємо, в організмах, що населяють Маріанську западину, було виявлено аномально високу концентрацію радіоактивного вуглецю-14, котрий міг бути утворений в результаті випробувань атомних бомб.