Сесійна зала Верховної Ради, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n121889-zasidannya-verhovnoyi-rady-rozglyadatymut-pytannya-pek-ta-miscevogo-samovryaduvannya-translyaciya.html

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Сьогодні Верховна Рада зібралася на перше після тривалої перерви засідання цього місяця.

Народні обранці розглядатимуть питання паливно-енергетичного комплексу (серед цього переліку два законопроекти про використання ядерного палива), місцевого самоврядування та звернення до міжнародної спільноти щодо порушення Росією прав корінних народів. Про це йдеться в порядку денному сесії, опублікованому на сайті парламенту.

В другому читанні парламент розглядатиме законопроект № 5395-д щодо удосконалення діяльності Держбюро розслідувань.

Крім того, спікер парламенту Андрій Парубій вчора звертався до регламентного комітету Ради щодо якнайшвидшого розгляду постанов, котрі блокують підписання закону про мову.

Також депутати розглядатимуть два варіанти законопроекту, покликаного обмежити демонстрацію тютюнових виробів та їхніх макетів у торгових закладах.

Засідання триватиме з 10.00 до 14.00, перерва триватиме з 12.00 до 12.30.

Нагадаємо, народні обранці також планували сьогодні провести сигнальні голосування щодо дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського, однак в порядку денному засідання відповідного пункту немає.